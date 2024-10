Guarda Municipal realiza prisão de ladrão após furto na UBS Santa Paula

Na madrugada desta quarta-feira (30), por volta das 03h10, a Guarda Municipal de São Carlos foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para atender uma denúncia de furto na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Paula.

A equipe da viatura 647 se deslocou ao local e encontrou um homem de 33 anos, identificado como W.S., próximo a uma lixeira com diversos objetos retirados do interior da unidade. Ao verificar o interior do prédio, a equipe constatou que uma das janelas na parte traseira estava com o vidro quebrado, indicando a possível entrada do suspeito.

A perícia foi acionada para realização dos procedimentos no local, e a responsável pela unidade foi informada e se dirigiu ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da autoridade policial para o prosseguimento das investigações.

