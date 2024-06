Guarda Municipal localiza droga no Santa Angelina

A droga foi apreendida pela GM e encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil em patrulhamento preventivo avistaram uma dupla atitude suspeita pela rua Leogrin Marino, no Jardim Santa Angelina. Ambos foram abordados ppor volta das 14h40 desta segunda-feira, 3, e nada de ilícito encontrado com eles, sendo liberados.

Porém, devido à suspeita de que pudesse haver algo nas imediações, com auxílio do faro da K9 Índia, localizaram em uma mata, uma sacola com 14 pinos com cocaína, 75 pedras de crack, 11 porções de maconha, 4 tabletes da mesma droga, 11 tubetes de skank e três comprimidos de êxtase, que foi apreendida e entregue na CPJ.

