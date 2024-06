Guarda Municipal encontra entorpecentes em terreno no São Carlos 5

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo nesta quinta-feira, 20, guardas municipais da equipe Canil encontraram entorpecentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Em um local conhecido como “ponto” de drogas haviam dois adolescentes, mas nada foi encontrado com ambos. Com o faro da cachorra Naja, os GMs encontraram em um terreno uma sacola com 8 comprimidos de ecstasy, 13 porções de haxixe, 100 pinos com cocaína, 130 porções de maconha e uma máquina de cartão. Todo o material foi apreendido na CPJ.

