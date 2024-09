Com a presença de Guilherme Derrite, GM recebe 50 pistolas e dois fuzis

Novas viaturas guarda municipal -

Nesta terça-feira (1º), a partir das 10h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, 1.575, no centro, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, juntamente com o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, fará a entrega oficial de 50 pistolas e 02 fuzis para a Guarda Municipal de São Carlos, um investimento de R$ 394.177,50, sendo R$ 250 mil de emenda parlamentar do então Deputado Federal Capitão Derrite (atual secretário de Segurança Pública do Estado de SP) e R$ 105.822,50 de recursos municipais.

As armas serão utilizadas no patrulhamento convencional e na atuação das equipes especializadas (Patrulha Rural, Ronda Escolar, Patrulha Maria da Penha, Canil e Grupamento de Apoio Motorizado – GAM).

