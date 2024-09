Grupamento de Apoio Motorizado da GCM recebe nova viatura

Nova viatura da GCM -

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, entregou na tarde da última sexta-feira (20/09), mais uma nova viatura para o Grupamento de Apoio Motorizado (GAM), totalmente equipada, moderna, com rádio digital, componentes luminosos e preparada para acondicionar armamento especial para uso tático, com investimento de mais de R$ 200 mil pagos com uma parte da devolução do duodécimo da Câmara Municipal e mais um aporte do município.



Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, destaca que as novas viaturas são importantes para fortalecer a atuação preventiva da corporação, além de melhorar a infraestrutura. “A frota está sendo totalmente renovada, essa nova viatura vai ser usada pelo GAM, nosso grupo especializado, que apoia as outras viaturas nas operações. Nós vivemos cada vez mais em um ambiente hostil do ponto de vista da violência e de impunidade, então você precisa de equipes de apoio para uma maior segurança dos agentes. Todo esse investimento que está sendo feito, seja em armas ou viaturas é para defesa do agente, para oferecer melhor condição no momento da ação e quem ganha com isso é a população que vai ter mais um reforço na segurança pública”, disse Gardini, agradecendo a Câmara Municipal por ter cedido esse recurso para a compra de mais uma viatura.

O chefe de equipe do GAM, Fernando César Napolitano, ressalta a importância da renovação da frota no combate à criminalidade. “Essa viatura veio em um momento importante para cumprir a nossa missão de apoiar as demais equipes nas ocorrências de maior vulto, de maior complexidade, além de patrulhar os locais de grande incidência de criminalidade. É mais conforto para os agentes e maior segurança para a população com um serviço de melhor qualidade, um veículo novo, moderno, com tecnologia de ponta que vai estar apto a atender as ocorrências do dia a dia”, finaliza Napolitano.

A Guarda Municipal preserva a ordem e a segurança pública em âmbito municipal, e têm a responsabilidade de zelar pelo patrimônio público e garantir a segurança dos cidadãos, prevenindo e combatendo atos ilícitos.

