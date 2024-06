GM recupera mais duas TVs furtadas de Cemei no Aracy II

SIGA O SCA NO

As duas TVs furtadas do Cemei foram devolvidas à escola - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima nesta quarta-feira, 26, guardas municipais recuperaram duas TVs que teriam sidos furtadas domingo, 23, do Cemei Enedina Montenegro Blanco, no Cidade Aracy 2. Uma foi recuperada nesta terça-feira, 25, abandonada em um terreno.

Nesta quarta, através de novas denúncias, os GMs foram até uma casa na rua Antônio das Graças Generoso, também no Cidade Aracy 2, próxima ao Cemei e acharam os outros dois aparelhos.

As três TVs, após as deliberações de praxe, foram restituídas à unidade de educação do bairro.

