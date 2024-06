GM localiza entorpecentes em casa desabitada no Aracy

O material foi apresentado na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Equipes da Guarda Municipal realizaram operação saturação pelo Cidade Aracy nesta terça-feira, 25, e por volta das 10h40, apreenderam entorpecentes em uma casa na rua Rubens Fernando Monte Ribeiro.

Os GMs receberam denúncias anônimas que na casa, que é desabitada, ocorria movimentação de pessoas suspeitas. Diante do fato, a equipe Canil entrou em ação e com o faro da K9 Índia, localizou na garagem da residência que estava com os portões abertos, uma sacola com 238 pinos com cocaína, 95 pedras de crack, 63 porções de maconha, 4 invólucros de haxixe, duas máquinas de cartão, uma balança de precisão, além de material para embalo de entorpecentes. O material foi apresentado na CPJ. Ninguém foi detido.

Leia Também