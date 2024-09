GM localiza entorpecentes abandonados no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo, ao entrar na rua José Quatrochi, no São Carlos 5, por volta das 10h desta terça-feira, 10, viu um homem em atitude suspeita que pulou o muro de um terreno e fugiu. Devido à suspeita de haver algo de ilícito pelo local, foi utilizado o faro da K9 Naja, que localizou em um terreno, em meio a entulhos, uma sacola com 111 pinos com cocaína, 20 porções de haxixe, 91 porções de maconha, 20 tubetes de skank, 13 tabletes de maconha, 6 comprimidos de ecstasy e seis micro pontos de LSD que foi apreendido e apresentado na CPJ.

Leia Também