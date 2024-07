GM faz apreensão de entorpecentes no São Carlos 5

Droga apreendida foi encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta terça-feira, 16, GMs da equipe Canil realizaram a apreensão de entorpecentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Quando se aproximaram do local, um suspeito, com a aproximação da viatura, pulou o muro que dá acesso a um terreno e fugiu. O local é conhecido como “ponto” de tráfico e foi utilizado o faro da K9 Índia que localizou no terreno, em um buraco no meio do mato, uma sacola com 74 pinos com substância cocaína, 24 invólucros com haxixe, 51 porções de maconha, 46 tubetes de Skank, 10 tabletes de maconha e 10 comprimidos de ecstasy, além de uma máquina cartão (crédito/débito). O material localizado foi apresentado na CPJ.

