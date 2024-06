GM apreende drogas no Jardim Santa Angelina

SIGA O SCA NO

A droga que foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

GMs da equipe Canil em patrulhamento preventivo na manhã desta sexta-feira, 21, localizaram entorpecentes na Avenida Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina. Em um conhecido como “ponto” havia homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura.

Os guardas utilizaram no local o faro da K9 índia, que localizou embaixo de reciclados uma sacola com 11 pinos com cocaína, 121 pedras de crack, 65 porções de maconha, 8 tabletes da mesma droga e 6 porções de haxixe que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

