Geladeira pega fogo no Jardim Arcoville, em São Carlos

Bombeiros controlaram o fogo em casa no Arcoville - Crédito: Maycon Maximino

Um provável curto circuito fez com que uma geladeira pegasse fogo na tarde desta quinta-feira, 14, na rua Cleide Aparecida Duarte, no Jardim Arcoville, em São Carlos.

Não havia ninguém na moradia e um pedreiro que trabalhava em uma casa próxima e um bombeiro que estava em folga, viram fumaça saindo da casa e foram ver o que acontecia.

Ao perceberem as chamas, pularam o muro e com uma mangueira, tentaram controlar o fogo que atingiu cortina e o teto da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e com o auxilio de um auto bomba, as chamas foram debeladas.

