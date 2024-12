GCM resgata casal preso em elevador de agência bancária

Compartilhar no facebook

Um casal precisou ser resgatado após ficar preso no elevador de uma agência bancária, na noite de sábado (28), na esquina das ruas Episcopal e Conde do Pinhal, no Centro.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por uma das vítimas, que relatou estar presa no local e uma equipe do GAM (Grupo de Apoio Motorizado), foi até lá, confirmou a situação e auxiliou o casal a sair do elevador em segurança, utilizando uma escada telescópica.

Após o resgate, a equipe trancou a porta da unidade bancária, garantindo a segurança do local. A ação destacou mais uma vez a eficiência e prontidão da Guarda Municipal em situações de emergência.

