Gatos são abandonados em apartamento no Romeu Tortorelli

24 Out 2024 - 13h24 Por Marcos Escrivani

Gatos foram resgatados pelos policiais civis - Crédito: Divulgação

Policiais civis do 3º e 5º DPs de São Carlos, juntamente com o Departamento de Defesa Animal da Prefeitura Municipal, resgataram três gatos nesta quinta-feira, 24, que teriam sido abandonados e em situação de maus-tratos. O caso aconteceu no Residencial Romeu Tortorelli.

O fato chegou ao conhecimento dos investigadores através de denúncia anônima, e após diligências foi constatada como procedente. Consta que uma mulher, que seria a tutora dos bichanos, teria se mudado e deixou para trás os animais de estimação.

Os gatos foram encaminhados ao Canil Municipal. Após as providências de praxe, a mulher foi identificada através de investigação e os procedimentos de praxe foram realizados.

