"Gato" em poste vira boletim de ocorrência em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos solicitou a presença de funcionários da CPFL por volta 11h desta segunda-feira, 8, em um motel localizado às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos..

A motivação seria o alto consumo de energia elétrica e da possibilidade de uma ligação clandestina, pois o consumo estaria aquém do normal. Consta que dentro da propriedade há um poste de iluminação pública que a CPFL teria instalado e sem conhecimento dos proprietários, teria a ligação clandestina que abastecia uma casa vizinha. Segundo o atual inquilino, tal ligação teria sido feita por um antigo morador com anuência do proprietário da moradia. Consta que a empresa não tem parte no problema, que não tinha ciência da irregularidade. Porém foi feito um BO pela CPFL contra a empresa.

Leia Também