Fórum em São Carlos discute agropecuária eficiente e com sustentabilidade

Pecuarista precisa fazer projeção do rebanho e a demanda de alimentos durante o ano para atingir os níveis de produção desejados - Crédito: Divulgação

Para o produtor ter lucratividade e ser sustentável é necessário manejar a propriedade com eficiência, segundo o especialista em desenvolvimento de mercado, Fernando Ongaratto, da Mosaic. “São três palavras: manejo, manejo e manejo. Primeiro, o pecuarista tem que conhecer o objetivo do sistema de produção. Por exemplo, se a meta é entregar um boi de 24 arrobas, isso exige manejo. Manejo de confinamento, manejo de pastagens, manejo do próprio rebanho. Então, definido e conhecido o objetivo traçado, passa a ser necessário ajustar o sistema de produção para atingir o resultado esperado”, destacou Ongaratto.

Essas e outras informações de como ter um sistema de produção mais equilibrado foram apresentadas durante o Fórum Técnico Pecuária Sustentável, que ocorreu na quarta-feira, 11, na Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos). O objetivo foi promover discussões aplicadas sobre a adoção e o impacto de práticas e processos agropecuários que contribuam para uma agropecuária eficiente e com sustentabilidade.

A pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Patrícia Menezes Santos abordou o tema planejamento do sistema de produção. De acordo com ela, o pecuarista precisa fazer a projeção do rebanho e a demanda de alimentos durante o ano para atingir os níveis de produção desejados, permitindo aumento da produtividade, manutenção da longevidade das pastagens e otimização do uso de recursos, aumentando a rentabilidade e reduzindo a pressão para abertura de novas áreas. “A adoção de práticas de manejo pelos pecuaristas, tanto do pasto quanto do pastejo, reflete na produção de carne bovina a baixo custo e com preservação ambiental”, observou Patrícia Santos.

O pesquisador Felipe Tonato falou sobre a importância do uso de fertilizantes como uma ferramenta de manejo. As práticas de calagem e adubação em pastagens são muito baixas no país. Apenas 1,8% dos fertilizantes são usados em pastagens. De acordo com o pesquisador, esse número está muito aquém quando se tem uma área de cerca de 160 milhões de hectares de pastagens cultivadas no Brasil.

O evento foi realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste e pela Mosaic e contou com a participação de cerca de 50 técnicos.

