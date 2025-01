Força Tática prende procurado pela Justiça no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

No primeiro dia do ano, policiais militares da Força Tática tiraram de circulação em São Carlos, um procurado pela Justiça. O flagrante aconteceu por volta das 20h, na rua Isak Falgen, no Antenor Garcia.

Um homem estava em atitude suspeita e foi abordado pelos PMs que patrulhavam o bairro. Após pesquisa via Copom, constou que era procurado e tinha passagem criminal por tráfico de drogas. O acusado foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

