Fogo consome residência em Ibaté e morador fica ferido

Um dos locais atingido pelas chamas, que consumiram uma casa em Ibaté - Crédito: Divulgação

Um homem de 48 anos ficou ferido, vítima de um incêndio em uma casa na rua Alfredo Ianone, no Jardim Popular, em Ibaté, na noite deste domingo, 30.

Após serem acionados por vizinhos que presenciaram fumaça saindo dos cômodos, guardas municipais, bombeiro civil e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

As chamas foram debeladas e um homem que estava no interior da residência, com ferimentos foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

Após o fogo ser apagado, os Bombeiros isolaram o local para apurar os motivos do incêndio, até então, ignorados. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

