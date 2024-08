Filho agride pai com soco na boca após exigir dinheiro em São Carlos

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Militar - Crédito: arquivo

Um caso de violência doméstica foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos na tarde desta quarta-feira (31). Um homem de 44 anos denunciou o próprio filho, de 24 anos, por ameaça e lesão corporal.

Segundo o boletim de ocorrência, o ocorrido aconteceu na residência da vítima, localizada no bairro Cidade Aracy. O filho teria ido até a casa do pai e exigido dinheiro. Ao ser mandado para trabalhar, o jovem se revoltou e agrediu o pai com socos na boca, causando lesões. Além das agressões físicas, o agressor também teria proferido ameaças de morte contra o pai.

Em seu depoimento, a vítima relatou que o filho se torna agressivo quando está sob efeito de álcool e drogas. O caso foi registrado na CPJ e será investigado pela Polícia Civil.

