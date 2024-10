Família passa por momentos de terror nas mãos de assaltantes:"vamos beber o sangue"

Imagem ilustrativa - Crédito: arquivo

Uma residência foi alvo de um assalto violento na madrugada deste sábado (25), onde uma família foi feita refém e amarrada por criminosos armados com revólveres na Vila Carmem. Segundo relato do morador de 64 anos, o crime ocorreu quando bateram no portão da casa e seu filho de 27 anos foi colocar o lixo reciclável na calçada e acabou rendido. Ao gritar, foi agredido com uma coronhada, momento em que os criminosos invadiram a casa, amarrando todos os presentes com fitas adesivas e cadarços e ameaçando a família, dizendo que “iriam beber o sangue” das vítimas.

Durante o assalto, os suspeitos carregaram vários objetos de valor em veículos da família e fugiram em direção desconhecida. O morador conseguiu se soltar e acionou um vizinho para chamar a polícia.

Em diligências, a equipe da Polícia Civil localizou e apreendeu um dos veículos roubados, uma caminhonete junto com diversos objetos levados da residência. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícias no local e no veículo, onde foram coletadas impressões digitais. A vítima foi chamada ao local para identificar os pertences.

Além disso, uma motocicleta que também foi roubada foi localizada abandonada. Policiais civis e militares estiveram no local para registrar a apreensão, enquanto um perito criminal realizou os exames necessários. A motocicleta, que estava sem a placa original e sem a chave, foi devolvida.

A polícia segue em diligências para identificar e prender os envolvidos no crime.

