Família de bebê com necessidades especiais acusa empresa de plano de saúde de omissão de socorro

Ventilação mecânica - Crédito: Agência Brasília

Uma mãe acusa uma empresa prestadora de serviços de saúde para a HAPVIDA de omissão de socorro, após segundo ela, a filha de 10 meses ficar sem assistência médica.

A mãe da bebê registrou um boletim de ocorrência, onde informou que sua filha é portadora da "Síndrome de Edward", necessitando de internação domiciliar com ventilação mecânica via traqueostomia e alimentação via gastrostomia, mas na madrugada deste sábado (28), ficou sem essas assistências, por falta de pagamento da empresa com as prestadoras.

Ela acusa ainda a empresa de coagir as prestadoras e de agir com descaso em relação à paciente e seus familiares.

O caso será investigado e a mãe da criança foi orientada a procurar a assistência social e a defensoria pública para garantir os direitos e os cuidados emergenciais que sua filha necessita.

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Hapvida e aguarda uma resposta. Assim que tivermos um posicionamento, essa publicação será atualizada.

