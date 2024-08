Entorpecentes são apreendidos pela GM; droga estava escondida em uma bola

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil localizaram na manhã desta segunda-feira, 5, uma quantia em drogas que estaria escondida em uma bola, na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

O local é conhecido como “ponto de tráfico” e os GMs patrulhavam o bairro. Suspeitos ao notarem a aproximação da viatura, fugiram. No local, com o auxílio da K9 Índia, foi localizada as drogas dentro de uma bola em meio a uma folhagem, próximo a torre de alta tensão. O material foi apreendido e encaminhado à CPJ.

