Engavetamento envolve 4 veículos na Washington Luís em São Carlos

Veículos ficaram danificados - Crédito: Maycon Maxmino

Quatro veículos se envolveram em um engavetamento no começo da noite desta segunda-feira (26), na rodovia Washington Luís (SP-310, em São Carlos.

Segundo informações obtidas no local, os veículos seguiam no sentido capital/interior, quando no quilômetro 237, próximo Jockey Clube, acabaram colidindo devido ao trânsito lento e intenso.

Equipes da concessionária, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, no entanto, ninguém se feriu.

