Engavetamento entre caminhões gera vazamento de combustível na Washington Luís

Na noite de ontem (13), um engavetamento envolvendo três caminhões ocorreu no sentido capital/interior da rodovia Washington Luís, em Araraquara. De acordo com relatos da Artesp, os veículos colidiram e ficaram imobilizados, bloqueando parcialmente a via.

Um dos caminhões transportava óleo diesel e houve vazamento da carga perigosa. A CETESB e a empresa responsável pelo veículo foram acionadas para conter o vazamento. Em seguida o caminhão Volvo foi removido da faixa de rolamento, liberando parcialmente a via para o tráfego. Apesar das proporções do acidente, ninguém se feriu.

