Durante operação, policiais civis prendem homem em Ibaté

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 07h40

17 Out 2024 - 07h40 Por Marcos Escrivani

A droga foi apreendida pelos policiais civis - Crédito: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e da Delegacia de Polícia de Ibaté, com o apoio de guardas municipais da cidade, realizaram nesta quarta-feira, 16, o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no Jardim Popular e efetuaram a prisão em flagrante de um homem pela prática do tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais localizaram 51 porções de maconha, 65 pinos com cocaína, 24 papelotes com haxixe e 25 pedras de crack, além de R$ 850,00 em cédulas e R$ 407,30 em moedas em 3 caixas, totalizando R$ 1.257,30.

Com o detido, foi localizado ainda em um “ponto de venda” de drogas nas proximidades, R$ 620,00 em notas. Os policiais apreenderam ainda seis celulares e objetos para posteriores providências. Já o acusado foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também