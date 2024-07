Durante operação Impacto, PM flagra motorista sem habilitação em Dourado

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um carro foi apreendido e seu motorista, sem habilitação, multado durante a Operação Impacto, realizada no final de semana pela Polícia Militar no pedágio localizado em Boa Esperança do Sul. O flagrante aconteceu na tarde deste domingo, 7.

O motorista de 22 anos de um Gol foi solicitado para que parasse após solicitação da PM no pedágio. Como ele não obedeceu e seguiu adiante, ocorreu perseguição até a rua Everaldo V.R. Souza, no Conjunto Habitacional Modesto de Abreu, em Dourado, quando ocorreu a abordagem.

Indagado por não ter obedecido a sinalização da PM no pedágio, disse que não seria habilitado. Ele foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e o carro apreendido. O passageiro de 20 anos, segundo a PM, teria dispensado algo, que não foi localizado.

Leia Também