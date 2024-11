Durante desentendimento, mulher arremessa ventilador em homem em São Carlos

Ventilador - Crédito: Pixabay

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 20h deste domingo, 3, em uma casa no Jardim Social Presidente Collor, em São Carlos. Durante o desentendimento do casal, uma mulher teria arremessado um ventilador em um homem.

Segundo consta, os PMs apuraram versões conflitantes dos envolvidos. A mulher, de 21 anos, disse que teria ocorrido discussão e teria sido agredida com um tapa e revidou, arremessando um ventilador no companheiro de 27 anos que afirmou ter apenas se defendido, afirmando que quem teria começado as agressões seria a mulher. Ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

