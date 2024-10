Dupla é presa pela Força Tática com drogas, arma e carro clonado em São Carlos

Na noite sábado (5), a Força Tática da Polícia Militar prendeu dois indivíduos em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. A dupla, já conhecida da polícia, foi abordada em um veículo clonado no bairro São Carlos VIII.

G.D.A. e R.R.F., ambos com passagens pela Polícia, foram flagrados com um Renegade na avenida Capitão Luis Brandão. Após uma perseguição, os suspeitos foram abordados e detidos na avenida Nahim Cury,. Durante a busca no veículo, os policiais encontraram dois tijolos de maconha pesando 1,866 kg, um revólver calibre .32 com seis munições intactas e um celular. Além disso, foi constatado que o veículo Jeep Renegade utilizado pela dupla era clonado e com queixa de furto em São Paulo.

A dupla foi conduzida ao Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado de plantão, Dr. Reinaldo Lopes Machado, ratificou a prisão em flagrante. Os dois permanecerão à disposição da Justiça.

Leia Também