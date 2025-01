Dupla é detida pelo TOR com R$ 115 mil furtados de caixa eletrônico

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento na Rodovia dos Bandeirantes, no km 56, sentido Sul, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária interceptaram um veículo Ford Fiesta suspeito de envolvimento em um furto de caixas eletrônicos ocorrido em Araraquara/SP.

Após informações detalhadas sobre o veículo, a equipe intensificou a fiscalização na região e conseguiu localizar o automóvel. Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado na busca pessoal dos ocupantes. No entanto, ao inspecionar o interior do veículo, os policiais encontraram uma bolsa contendo R$ 115.636,00 em espécie.

Questionados, o condutor e o passageiro, ambos com antecedentes criminais, confessaram participação no furto. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba/SP para as providências legais.

Leia Também