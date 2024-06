Dupla armada rouba moto no Jardim Medeiros

SIGA O SCA NO

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motociclista foi assaltado na tarde deste sábado (22), na Rua Geraldo Domingos Adabbo, no Jardim Medeiros, em São Carlos.

De acordo com a vítima, dois indivíduos em outra motocicleta, uma CB300 preta, a abordaram e a renderam com armas de fogo. Em seguida, os criminosos subtraíram a motocicleta Yamaha MT09, placa Fil 5B39, cor azul, da vítima e fugiram do local em alta velocidade, sentido Jardim Gonzaga.

A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.

