Dupla armada assalta empresária no Parque Novo Mundo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma empresária de 36 anos foi vítima de um assalto por volta das 21h desta quarta-feira, 28, na Avenida Pedro Néo, no Parque Novo Mundo. A vítima foi até à CPJ e narrou os momentos de pânico vividos durante o crime.

No boletim de ocorrência ela cita que chegou em sua empresa e ao abrir o portão, foi rendida por dois bandidos, sendo que um estaria armada. Entregou o celular e acompanhada de um dos criminosos, entrou no imóvel e do caixa foi retirado R$ 250. Após o roubo, a dupla fugiu.

