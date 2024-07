Duas mulheres ficam feridas após acidente no Jardim Alvorada

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e um moto no Jardim Alvorada, na tarde desta segunda-feira (22).

O SCA apurou no local que as vítimas estavam na motocicleta e seguiam no sentido USP/shopping.

Na frente da alça de acesso de um retorno a condutora da moto não realizou a conversão e seguiu adiante e a moto acabou atingida por um carro que pretendia realizar o retorno.

Com o impacto as ocupantes da moto acabaram sofrendo a queda. Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas com ferimentos leves até a Santa Casa.

Agentes de trânsito e do Samu também trabalharam na ocorrência.

Leia Também