Duas farmácias são furtadas durante o fim de semana em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas farmácias foram alvo de furto na noite de sexta-feira (18) e manhã de sábado (19), em São Carlos.

O primeiro furto ocorreu em um estabelecimento localizado na Rua Doutor Serafim Vieira de Almeida, no Tabayaci, quando entraram dois homens, aparentando serem clientes. Um deles pegou vários produtos dermocosméticos e colocou em outra prateleira e outro corredor, atrás das fraldas. Depois, o outro homem os colocou em uma mochila e os dois foram embora.

O furto só foi percebido depois, através das filmagens das câmeras de segurança.

O segundo furto foi em uma farmácia localizada na Rua Geminiano Costa, no Centro de São Carlos, mas só foi percebido quando o autor já tentava furtar outra farmácia, na Rua Episcopal, também no Centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado já havia cometido um furto na farmácia da Episcopal, na última quinta-feira (17), mas o furto só foi percebido depois, através das câmeras de segurança.

Quando os funcionários do estabelecimento viram o autor do furto entrar no local novamente, na manhã de sábado (19), o reconheceram, fecharam as portas e acionaram a polícia militar.

Ele confessou o furto ocorrido na quinta-feira e disse que pretendia furtar novamente, mas que não teve tempo de cometer o crime.

Ele portava uma sacola plástica, contendo dois perfumes, que confessou ter subtraído na farmácia da Rua Geminiano Costa, antes de ir para lá. O furto foi confirmado pelos funcionários da farmácia.

O acusado foi conduzido ao plantão policial, onde confessou o crime e foi preso em flagrante, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

