Dois homens e uma mulher ficam feridos após colisões na SP-215

Uma das vítimas sendo socorridas após o acidente na SP-215 - Crédito: Maycon Maximino

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher ficaram feridos após duas colisões simultâneas na manhã desta segunda-feira, 13, na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), sentido Ribeirão Bonito/São Carlos.

As colisões envolveram duas motos e dois carros, próximo a rotatória que dá acesso à Avenida Morumbi e o motivo seria o sol que teria ofuscado a visão de motoristas e o trânsito teria praticamente parado.

Os motociclistas que vinham atrás dos veículos, não conseguiram frear a tempo e ocorreram as colisões.

Uma das motos atingiu uma Saveiro e a outra, a traseira de outro carro que teria deixado o local.

Devido as batidas, o piloto de 36 anos e a garupa de 35 anos de uma das motos, bem como o piloto de 23 anos da outra motocicleta tiveram atendimentos iniciais de um funcionário do SAMU que passava pelo local e estava a caminho do trabalho. Ele teria acionado o Serviço Móvel de Atendimento que encaminhou viaturas para o local do acidente. Um passageiro de 63 anos que estava em uma das motos, nada sofreu. As três vítimas foram encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico.

