Mulher é agredida após discussão no trânsito

Uma briga no trânsito resultou em uma mulher agredida com violência em Araraquara. O caso ocorreu na segunda-feira, 25, na Vila José Bonifácio.

Segundo boletim de ocorrência elaborado na delegacia de polícia da cidade, a vítima dirigia seu Uno quando o motorista de um Nissan Kicks tentou ultrapassá-la, dando início a uma discussão.

A vítima teria dito que a partir daí o motorista ficou descontrolado e passou a persegui-la e no momento em que estacionou seu Uno, o agressor teria descido do carro e cuspido na mãe da vítima que estaria filmando a ação. Em seguida, o homem teria jogado o aparelho da mulher no chão, passando a agredi-la a socos no rosto e na cabeça.

No dia seguinte a vítima procurou as autoridades policiais para formular queixa-crime e teria apresentado imagens. A mulher foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo delito. O caso será investigado como lesão corporal.

