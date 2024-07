DIG de São Carlos apreende meia tonelada de fios de cobre em duas operações

Crédito: colaboração

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, sob o comando do Dr. João Fernando Baptista, apreenderam meia tonelada de fios de cobre em duas operações realizadas nas últimas duas semanas. Parte do material apreendido foi identificado como sendo da empresa Telefônica S/A.

Embaré

No dia 27 de junho, por volta das 12h, os policiais receberam uma denúncia informando que um veículo pick-up carregado com fios de cobre estava saindo do bairro Jardim Embaré com destino a uma zona rural para queimar os plásticos que revestem os cabos. As equipes da DIG localizaram o veículo em um canavial, ocupado por dois homens (ALF e ARF), proprietários de um depósito de sucatas no bairro São Carlos VIII. Cerca de 400 kg de fios de cobre foram apreendidos e encaminhados para perícia para verificar a procedência. Essa dupla já havia sido flagrada com fios furtados da Telefônica em seu depósito semanas antes e responderá por receptação qualificada.

Vila Izabel

Prosseguindo com as investigações para combater o furto de cabos de cobre, no dia 1º de julho, os policiais da DIG tomaram conhecimento do furto de uma quantidade significativa de cabos da Telefônica no último fim de semana, nas proximidades do CDHU da Vila Izabel. Uma equipe foi mobilizada para tentar identificar os autores e recuperar o material subtraído. Durante a operação, os policiais localizaram o local onde os fios de cobre haviam sido escondidos e já estavam prontos para a venda. Cerca de 100 kg do material foram apreendidos e devolvidos à empresa vítima.

Combate ao furto de fios de cobre

O total de fios de cobre apreendidos nas duas operações soma cerca de meia tonelada. O Delegado Titular da DIG, Dr. João Fernando Baptista, afirmou que serão realizadas outras operações visando a repressão e o combate aos furtos de fios e cabos de cobre da Telefônica, de outras empresas e de residências.

