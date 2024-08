Descontrolado, adolescente ofende e danifica casa de promotora em São Carlos

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos está sendo acusado de ofender uma promotora de 46 anos, além de danificar o telhado de uma casa no Jardim Munique. O caso teria ocorrido por volta das 16h desta quinta-feira, 29.

Segundo apurado, o infrator seria namorado da filha da vítima, que possui 18 anos. O acusado teria ido até em sua casa e ao ser informado pela mãe que ela não estaria em casa, o adolescente teria surtado.

Descontrolado, de acordo com a vítima, teria pulado o muro da casa e subiu no telhado, danificando várias telhas. Após ter acesso ao imóvel, passou a ofender a promotora, pois acreditava que a namorada estaria escondida dentro da casa. De acordo com a vítima, o adolescente seria usuário de entorpecentes.

