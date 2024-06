Desconhecidos são acusados de agredir homem em estacionamento de supermercado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal foi registrado na CPJ na noite desta segunda-feira, 10, na CPJ. Um homem de 38 anos afirma ter sido agredido por dois homens no estacionamento de um supermercado na noite de sexta-feira, 7, na rua 15 de Novembro. Eles teriam dito ainda que seriam policiais.

A vítima, acompanhado da esposa de 34 anos, foi até o supermercado e deixou o carro parado no estacionamento. A mulher passou mal e ficou no carro quando uma mulher se aproximou e disse que o carro estaria estacionado de maneira irregular. A esposa ligou para o marido que foi até ela e instantes depois mais dois homens apontavam para o veículo.

O casal foi até os desconhecidos e um deles empurrou a mulher com o peito e levantou a mão. O marido interviu e foi agredido com uma cabeçada no rosto. O que estava ao lado, teria dado um soco que atingiu o abdômen. Os desconhecidos disseram ser policiais e afirmaram que fotografaram a placa do carro do casal. Em seguida deixaram o local.

Leia Também