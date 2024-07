Dentista é detido acusado de cometer injúria racial contra auxiliar administrativa

Viatura no Plantão Policial - Crédito: arquivo

Um dentista de 56 anos foi detido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (11), após supostamente ter proferido injúrias raciais contra uma auxiliar administrativa de 33 anos em uma padaria na rua Alberto Lanzone, Santa Felícia.

Segundo informações, a vítima estava na fila para comprar pães quando o acusado, que estava logo atrás, teria dito: "essa raça não deveria existir". Confusa, a vítima inicialmente pensou que o homem se referia a outra pessoa, mas ao olhar para trás, ele teria confirmado que a ofensa era direcionada a ela, acrescentando: "é para você mesmo que estou falando","você não viu que quase bateu no meu carro?".

O acusado, por sua vez, alega que tudo começou com um incidente no trânsito. Ele dirigia um Fiat Pulse prata quando a vítima, em um GM/Celta preto, quase bateu em seu carro. Ao chegarem à padaria, ambos teriam discutido, mas o dentista nega ter proferido qualquer injúria racial, afirmando apenas ter cobrado a vítima pela quase colisão.

Uma testemunha que acompanhava a auxiliar administrativa no momento do fato relatou ter visto a discussão, mas não ter ouvido as ofensas racistas. Câmeras de segurança no local podem ter registrado o ocorrido, mas ainda não há confirmação.

Diante da falta de testemunhas oculares das ofensas, o delegado registrou boletim de ocorrência como preconceito de raça e de cor e liberou as partes. Em seguida encaminhou o caso para o distrito da área para posterior investigação.

