Criminoso furta cartões e faz compras de mais de R$ 1,5 mil

Cartão bancário - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 33 anos e sua esposa, de 28 anos, foram vítimas de um furto no sábado, 9, após estacionar seu veículo na Avenida Dr. Germano Fehr Júnior, no Conjunto Residencial Castelo Branco. O prejuízo foi de R$ 1.575,47 após o criminoso utilizar cartões de crédito do casal.

A vítima formulou boletim de ocorrência na CPJ e disse que deixou o veículo estacionado na via e foi até um estabelecimento comercial com a esposa. No retorno, notou um dos vidros quebrados e deu a falta do seu notebook e da carteira com documentos e cartões de crédito. Para piorar, constatou que minutos depois foram feitas três compras com seus cartões em estabelecimentos próximos, dando o prejuízo superior a R$ 1,5 mil.

