CPFL flagra "gato" em igreja evangélica na Vila Isabel; prejuízo passa dos R$ 11 mil

Medidor CPFL/imagem ilustrativa - Crédito: reprodução

Uma inspeção de rotina realizada pela CPFL em uma igreja evangélica localizada na Vila Isabel constatou um esquema de furto de energia elétrica. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o disco do medidor do estabelecimento religioso estava "travado", com o objetivo de adulterar o registro de consumo.

A concessionária estima que o prejuízo causado pela fraude ultrapassa os R$ 11 mil. O caso foi registrado como estelionato.

Leia Também