Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição em residência na Vila Sônia

Corpo de mulher foi encontrado em estado de decomposição em uma casa na Vila Sônia - Crédito: Maycon Maximino

O corpo de Sirley Benedita Sanchez, de 58 anos, foi encontrado em estado de decomposição na manhã desta quarta-feira (3), em sua residência na Vila Sônia, em São Carlos. A vítima foi encontrada na cozinha da casa.

Vizinhos, que notaram a ausência de Sirley, acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão da casa aberto, mas a porta da frente estava trancada. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, a equipe conseguiu entrar na residência e encontrou o corpo da mulher caído na cozinha. Ao lado do corpo, um copo quebrado foi encontrado. Ela residia sozinha no imóvel.

Uma equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito. A perícia técnica e as autoridades policiais também estiveram presentes na ocorrência. O corpo de Sirley foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte.

