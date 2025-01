Companheiro sai da prisão e agride companheira em praça no Jardim Paulistano

UPA Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos está sendo procurado pela Polícia Militar, acusado de agredir e ferir sua companheira de 37 anos. O caso teria ocorrido por volta das 23h deste domingo, 19, em uma praça no Jardim Paulistano.

A vítima compareceu à CPJ e narrou a sua versão dos fatos. Salienta que mantém união com o acusado há 14 anos e que por duas vezes, após agressões, ele teria sido preso.

Porém, nesta segunda oportunidade, após deixar o sistema prisional, ele voltou a agredi-la. A última vez neste domingo. Salienta que estava na praça e conversa com algumas pessoas quando o acusado chegou e após dizer que ela estaria se envolvendo com “nóias”, passou a agredi-la, causando ferimentos em seu corpo. Uma mulher que via as agressões, disse que iria chamar a polícia, momento em que o acusado fugiu do local.

O SAMU foi acionado e encaminhou a mulher à UPA Santa Felícia, onde passou por atendimento médico.

