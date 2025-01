Com ajuda de cães farejadores, Bombeiros retomam buscas por estudante desaparecida em cachoeira

Compartilhar no facebook

Local onde jovem desapareceu - Crédito: arquivo

As equipes de busca retomam neste sábado (4) os esforços para localizar Camila Almeida Nunes, de 24 anos, estudante da UFSCar, desaparecida na Cachoeira Santana desde a tarde de quinta-feira (2). Os bombeiros contam com o apoio de cães farejadores para ampliar as chances de encontrar a jovem.

Na sexta-feira (3), as buscas se concentraram na área da cachoeira. As comportas da represa da usina foram fechadas para reduzir o nível da água, permitindo que mergulhadores mapeassem a região. Apesar dos esforços, Camila não foi encontrada no local onde teria submergido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Camila e o namorado, de 21 anos, ambos estudantes da Universidade Federal de São Carlos, visitavam a cachoeira para aproveitar o dia. Enquanto Camila nadava, o namorado filmava a cena com o celular, mas, ao desviar a atenção por um momento, percebeu que ela havia desaparecido.

