Colisão entre duas motos deixa homem ferido no Jardim Paulista

SIGA O SCA NO

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre duas motos foi registrada na noite desta terça-feira (10) e deixou um homem de 37 anos ferido no Jardim Paulista.

A moto conduzida pela transitava pela rua Ângelo Possa ser no cruzamento com a rua André Rinaldi Peronti, ao fazer a conversão, foi atingida pela vítima que vinha no sentido oposto.

O rapaz precisou ser atendido pelo Samu. Em seguida foi encaminhado até a UPA da Vila Prado para avaliação médica. A motociclista não se feriu.

Leia Também