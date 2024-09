Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na SP-318

SIGA O SCA NO

Moto após colisão - Crédito: Gabriel Henrique

Um acidente ocorrido na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) deixou um motociclista em estado grave na manhã deste domingo (8). De acordo com informações preliminares, uma motorista de um HB20 não teria visto uma motocicleta Strada 200 e colidiu na traseira do veículo.

O acidente aconteceu por volta de 10h nas proximidades do Varjão. O piloto da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa. Já o garupa, de 38 anos, foi atendido pelo SAMU.

A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária também estiveram no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

