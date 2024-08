Ciclista adolescente bate em carro no Maria Estela Fagá

Um adolescente de 17 anos ficou ferido na tarde de sábado (24), após envolver-se em um acidente de trânsito com sua bicicleta motorizada, na Avenida João de Lourenço, no Maria Estela Fagá.

De acordo com o boletim de ocorrência, um casal seguia em seu carro pela via quando o menor atingiu a porta do lado do passageiro com sua bicicleta.

Ele sofreu escoriações, mas não quis ser socorrido e nem que a Polícia Militar fosse acionada, pois segundo ele, estava apressado para ir à casa de sua namorada.

Apenas para registrar os fatos, os policiais registraram um boletim de ocorrência no plantão policial.

