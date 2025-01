Casas no Dream Santo Antonio continuam sendo alvo de furtos

Moradores do residencial Dream Santo Antonio, localizado na região do Jockey Clube, continuam sofrendo com os furtos no local.

O loteamento foi recentemente entregue e na maioria das casas não há moradores e alguns estão sem reformadas.

Os ladrões aproveitam a ausências de pessoas para cometer furtos, principalmente de fiação elétrica.Segundo um dos proprietários que entrou em contato com o São Carlos Agora, e que tem casa na rua 15, quadra Y, os furtos estão ocorrendo diariamente. "Estamos todos revoltados , a galera está trabalhando muito e chega noite não pode nem dormir em paz , porque ainda não mudaram pras casas , devido a falta de energia, porque a CPFL ainda está instalando.O mínimo que a segurança pública devia fazer era reforçar a segurança, patrulha ali, mas estamos abandonados, ninguém se posiciona", desabafou o morador.

Policias militares estiveram ontem pelo local e registraram a ocorrência.

