Casal é detido após furtar caminhonete na Vila Nery

Após furtar a caminhonete, ladrão colidiu carro em um muro - Crédito: Maycon Maximino

Um homem e uma mulher, ambos com 23 anos, foram detidos por policiais militares, acusados de praticar um furto por volta das 5h30 desta sexta-feira, 26, na rua Germano Fehr, na Vila Nery.

Policiais militares foram acionados e a informação inicial seria de que estaria ocorrendo um roubo. Porém, no local constataram ser o furto de uma caminhonete.

Uma mulher, conhecida nos meios policiais foi abordada na rua Major José Inácio, próximo ao local do crime e após questionamentos dos PMs, confessou que estaria com o acusado, que ao ver a presença policial tentou a fuga escalando muros e telhados de casas vizinhas, mas foi abordado na rua Josué Marques Martins e estaria com as mãos sujas de graxa. Em uma pochete, estava o miolo da ignição de um carro.

Indagado, o homem confessou que teria entrado em uma residência e tentado furtar uma caminhonete. Ao sair, em marcha à ré, derrubou o portão e colidiu em uma árvore. Ao acelerar, colidiu no portão da casa e abandonou o carro. Posteriormente o casal foi detido e encaminhado à CPJ.

