Casal é agredido a cintadas na saída de clube social no centro de São Carlos

Plantão Policial -

Uma professora de 50 anos e seu marido, de 54, foram agredidos a cintadas após saírem de um baile de um tradicional clube de São Carlos, no centro, por volta da 1h40 de domingo, 8.

A vítima disse que saia do local quando passou a ser agredida por uma desconhecida, com golpes de cinta que atingiram seu corpo. Ela afirmou que pediu ajuda a um segurança do clube, que nada teria feito. O marido tentou ajudar, mas também teria sido agredido. Um homem que estava no local, segurou a agressora que, mesmo assim, passou a ameaçar a professora. O caso foi registrado na CPJ.

