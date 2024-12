Casal acusa seguranças de agressão e furto de celular em estabelecimento comercial

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência de lesão corporal e furto foi registrado neste domingo, 22, na CPJ dando conta que um casal teria sido vítima de agressões oriundas de seguranças de um estabelecimento comercial localizado no Jardim Novo Horizonte. O fato teria ocorrido durante a madrugada.

As vítimas, ambos com 32 anos, relatam que estavam de saída do estabelecimento e dirigindo-se ao estacionamento quando uma mulher passou a fazer um vídeo e um dos seguranças teria feito uma espécie de dança com suposto cunho sexual.

Como as vítimas e acompanhantes não gostaram da atitude do segurança, teve início uma discussão, e durante o desentendimento, foi solicitado reforço e outros seguranças foram ao local e passaram a agredir os presentes a socos e pontapés, além de ameaças.

As agressões cessaram quando um dos seguranças alegou ser policial militar. Durante o desentendimento, a mulher afirmou ter seu celular furtado. Duas equipes da PM foram ao local e atenderam a ocorrência.

